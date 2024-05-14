Ксения Шойгу объявила о проведении самого большого мероприятия в мире Ксения Шойгу: 4 тысячи человек примут участие в организации полумарафона «ЗаБег»

Фото: NEWS.ru

Ксения Шойгу

Почти четыре тысячи человек примут участие в организации полумарафона по бегу «ЗаБег», заявила руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это мероприятие может быть самым большим в мире с точки зрения организации.

Команда вместе с волонтерами, плейсмейкерами, маршалами и командами организаторов — это практически четыре тысячи человек. Следовательно, наверное, с точки зрения организации это тоже может являться самым большим массовыми мероприятием, — сказала она.

Шойгу отметила, что в 2024 году «ЗаБег.РФ» вышел на международный уровень, охватив 15 стран мира — от ОАЭ до Китая. По ее словам, всего на старт 19 мая выйдут 189 тысяч участников.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК), запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта.