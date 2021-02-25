Ксения Бородина призвала будущих мам не рассчитывать на своих мужчин

https://static.news.ru/photo/e6aad374-7776-11eb-aa35-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Решая, сколько детей рожать, женщина должна ориентироваться исключительно на себя, не рассчитывая на мужчину. Надеяться на безмятежный быт счастливой семьи слишком наивно, заявила телеведущая Ксения Бородина.

В любой ситуации, когда женщина остаётся без мужской поддержки — ушёл он, заболел, либо произошло что-то ещё, у неё на руках остаются дети, «которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт», пояснила она.

Рожать нужно столько, сколько сможешь обеспечить сама, без мужчин, помощи и поддержки, — написала Бородина в Instagram.

Она назвала естественными оптимистичные надежды на семью, где все живут «долго и счастливо, и даже в разводе мужчина остаётся заботливым отцом». Однако, отметила телеведущая, процент длительных и безоблачных отношений «крайне мал».

Бородина добавила, что к ней часто обращаются за советом, как быть, если бывший муж не платит алименты.

В связи с этим она посоветовала перед беременностью оценить собственные силы и честно ответить на вопрос, сможет ли женщина, если придётся, сама дать всё необходимое своим детям.

Мнения подписчиков телеведущей разделились. Одни её поддержали. Другие, наоборот, отметили, что «пока есть такая позиция, мужики так и будут уходить и бросать детей». Если бы все рожали, рассчитывая только на свой бюджет, тогда рождаемость снизилась бы в несколько раз, заявили противники такой позиции. Некоторые и вовсе обратили внимание на то, что и с женщиной тоже может что-то случиться, поэтому, если руководствоваться такой логикой, можно вовсе не рожать.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая и модель Алёна Водонаева заявила, что дети в бедных семьях часто рождаются «не от жажды отцовства или материнства», а от неумения предохраняться. Она высказала мнение, что «для безответственных должна быть всегда открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога».