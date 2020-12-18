Ксения Бородина эмоционально отреагировала на закрытие «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/54341cc2-416f-11eb-b6f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: borodylia/instagram.com

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина высказалась по поводу закрытия шоу. Она отметила, что телестройку критиковали многие, но очевидно, что людей, равнодушных к ней, не было.

Расставаться всегда грустно! Но мы не прощаемся — это не наш метод! Мы всегда говорим до свидания, до новых встреч! — написала Бородина в Instagram.

Она также поблагодарила поклонников шоу за преданность и заверила, что «Дом-2» ещё может вернуться в несколько ином формате.

Свой пост светская львица сопроводила видео, на котором она плакала. В этом ролике её коллеги рассказали, почему любили это шоу.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» являлось эталоном пошлости, однако российский зритель сохраняет запрос на подобный контент, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.