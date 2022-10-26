Ксения Анатольевна намек поняла Вопрос только в том, эмигрировала ли она надолго или собирается отсидеться, пока не уляжется шум

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Лет триста тому назад наши бояре, недовольные московскими правителями, «бегли» в Литву вместе со своими вотчинами. Спустя триста лет таким же маршрутом срочно проследовала Ксения Собчак. Видимо, только с кредитками в сумочке. Так пока разрешилась несколько недель вызревавшая коллизия, которую многие неангажированные наблюдатели расценили как настойчивое приглашение светской львице покинуть пределы России.

Ведь еще пару недель назад появилась сенсационная информация, расцененная околополитической тусовкой как ненавязчивый намек медиадеятельнице на спокойную эмиграцию. Через несколько каналов была вброшена неблагая весть о том, что Ксению Анатольевну могут, дескать, привлечь к ответственности за распространение через ее ресурсы фейков о российской армии, что в нынешних условиях влечет за собой вполне конкретную критическую оценку, выраженную в немалых штрафах и даже сроках.

Такая новость сама по себе действительно была воспринята как сенсация, поскольку считалось, что, несмотря на разного рода кульбиты, дочь Собчака пользуется известной неприкосновенностью. Правда, как выясняется, в пределах разумного. Как говорится, не то сейчас время.

Но вот полунамеки приобрели вполне жесткую форму последнего предупреждения. Сначала компетентные органы задерживают в ресторане «Регент» (в стиле ареста губернатора Белых — ну а где проводить свои встречи либералам, как не в ресторанах?) коммерческого директора всего комплекса информационных ресурсов Собчак Кирилла Суханова. Бизнесмена от информации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

По предварительным данным, самого Суханова обвинили в вымогательстве. Такое обвинение, предъявляемое труженикам пера и клавиатуры, в последнее время не редкость. И создается впечатление, что многие наши коллеги как-то ментально застряли в «святых девяностых», когда запрет на критику в некоторых изданиях определенных компаний и персон был широко распространенным явлением. Говорят, таким приемом грешил даже сам Анатолий Чубайс. И в солидных газетах был негласный, но весьма конкретный список того, что критиковать было категорически запрещено. Плата от благодарных клиентов поступала наличными.

Хотя все понимают, что само подобное предложение, от которого многим деятелям с подмоченной репутацией лучше не отказываться, — чистой воды шантаж и вымогательство. И кое-кто уже отсидел за такие проказы, но соблазн велик.

Трудно казать, какой тип вымогательства инкриминируют Суханову. Есть даже версия, что он персонам состоятельным обещал за очень большие деньги, что интервью у них возьмет сама Ксения Анатольевна. А когда кто-то отказывался, на подконтрольных ресурсах появлялись, мягко говоря, нелицеприятные тексты о таких скупердяях.

Понятное дело, что окормляемые Сухановым «люди слова» встали на его защиту, называя его задержание не иначе как фарсом и шапито. Естественно, тут же на связь с «опричниками» и их жертвой вышел адвокат, который, понятно, всегда наготове костьми лечь ради защиты свободы слова.

А тут еще и сообщения об обыске в загородном коттедже самой Собчак, к которой вроде бы не было никаких юридических претензий. Хотя в таком случае тем более непонятно, что правоохранители надеются там найти. Тайные расписки о денежных взносах на поддержание свободолюбивых СМИ?

Но тут повторилась история с отъездом Чубайса, словно кто-то пишет подобные сценарии эмиграции под копирку. Накануне того, как вся история с задержанием Суханова вышла наружу, Собчак благополучно покинула отечество. И через Белоруссию пополнила в Литве контингент наших кочующих оппозиционеров. Теперь по нашей традиции и против нее могу быть выдвинуты некие обвинения, тянущие хотя бы на административку.

Интересно теперь посмотреть, рискнет ли Ксения Анатольевна сделать какие-то жесткие заявления в адрес российских властей. Или будет мудро хранить молчание, делая вид, что она прибыла в Вильнюс по работе. А это уже индикатор, насколько долго она намерена пробыть вдали от родных берез.

Вот только Литва объявила о готовности впускать на свою территорию лишь некоторые категории российских граждан — дипломатов, оппозиционеров, представителей компаний, ведущих там дела, или лиц, имеющих действующий ВНЖ в странах ЕС. Интересно, к какой категории отнесли Собчак? Или она предъявила не российский паспорт, а например, паспорт того же Израиля?

Как говорится, понаблюдаем за тем, как эта история будет развиваться.