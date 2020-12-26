Ограничение передвижения граждан на фоне COVID-19 признали конституционным

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Конституционный суд (КС) РФ постановил, что власти регионов имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом говорится в постановлении инстанции 28 декабря 2020 года.

В материалах ведомства говорится, что в КС попытались оспорить решение главы Подмосковья по ограничительным мерам на фоне распространения COVID-19, передаёт официальный сайт КС РФ.

Установление этого положения (решение губернатора Мособласти. — NEWS.ru) по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), — заявили в КС.

За нарушения ограничительных мер в новогодние праздники россияне могут быть оштрафованы на сумму в размере от 500 рублей до 300 тысяч рублей. Так, в Москве до 15 января в ночное время запрещается работать ресторанам и кафе. Такие же ограничения вводятся и в других регионах: Астрахани, Екатеринбурге, Ярославле, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, ХМАО-Югре, Челябинске, Тюмени.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан. Также специалисты выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах, передаёт оперштаб по борьбе с распространением нового коронавируса. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации по проведению новогодних праздников. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Количество участников желательно сократить до 50 человек. Она пояснила, что должны работать горки и катки, но важно сделать так, чтобы на аттракционах и спортивных сооружениях люди не контактировали между собой.