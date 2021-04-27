КС признал законным изъятие у должников единственного жилья

https://static.news.ru/photo/0c07d366-a7e1-11eb-b9db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нормы Гражданского процессуального кодекса и законодательства о банкротстве, предусматривающие возможность обращения взыскания на единственное жильё должника, не противоречат Конституции РФ. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ, опубликованном на его сайте.

К данному выводу КС пришёл, рассмотрев дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, который более 20 лет добивается от знакомой возврата долга. За это время с учётом индексации сумма долга выросла до четырёх миллионов рублей. Должница тем временем приобрела квартиру и признала себя банкротом.

Истец настаивал на продаже этого жилья. Однако суды ему отказывали, ссылаясь на ст. 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жильё должника.

В КС отметили , что исполнительский иммунитет в отношении такого жилья оправдан, но не может быть безусловным и требует законодательных корректив. Оспариваемая норма не будет основанием полного запрета обращать взыскание на жильё должников, если применение исполнительского иммунитета будет сочтено судом безосновательным.

В постановлении указывается, что должника нельзя оставить без жилища, причём площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить вопреки его желанию в другой населённый пункт. С другой стороны, имеет значение наличие доказанных злоупотреблений в приобретении жилья, когда должник переводит имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы избежать взыскания по долгам. Наряду с этим суды должны учитывать соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации запретил изымать у граждан за долги не используемых в предпринимательской деятельности домашних животных. Теперь человека не будут разлучать с питомцем в случае возникновения задолженности.