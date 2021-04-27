КС признал законным изъятие у должников единственного жилья

Нормы Гражданского процессуального кодекса и законодательства о банкротстве, предусматривающие возможность обращения взыскания на единственное жильё должника, не противоречат Конституции РФ. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ, опубликованном на его сайте.
К данному выводу КС пришёл, рассмотрев дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, который более 20 лет добивается от знакомой возврата долга. За это время с учётом индексации сумма долга выросла до четырёх миллионов рублей. Должница тем временем приобрела квартиру и признала себя банкротом.
Истец настаивал на продаже этого жилья. Однако суды ему отказывали, ссылаясь на ст. 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жильё должника.
В КС
В постановлении указывается, что должника нельзя оставить без жилища, причём площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить вопреки его желанию в другой населённый пункт. С другой стороны, имеет значение наличие доказанных злоупотреблений в приобретении жилья, когда должник переводит имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы избежать взыскания по долгам. Наряду с этим суды должны учитывать соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации запретил изымать у граждан за долги не используемых в предпринимательской деятельности домашних животных. Теперь человека не будут разлучать с питомцем в случае возникновения задолженности.