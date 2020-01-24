https://static.news.ru/photo/09789cb0-3ec0-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конституционный суд (КС) РФ защитил право сотрудников полиции на отпуск по личным обстоятельствам. Он признал не соответствующей Конституции норму закона о службе в органах внутренних дел, касающуюся предоставлении отпуска в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья.

Сотруднику органов внутренних дел <...> в любой год из последних трёх лет до достижения им предельного возраста пребывания на службе <...> предоставляется по его желанию отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия, — говорится в постановлении КС.

С жалобой в КС обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков, которого уволили с формулировкой «в связи с болезнью». Из-за этого ему отказали в отпуске по личным обстоятельствам. Суды, в которые ранее обращался Чистяков, считали формулировки «в связи с болезнью» и «по состоянию здоровья» разными основаниями для увольнения.

Как писал NEWS.ru, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал о своём отношении к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон. По словам главы КС, как гражданину России предложенные главой государства изменения ему нравятся. В своём же официальном качестве Зорькин намерен исполнять и «неуклонно блюсти» всё, написанное в конституции.