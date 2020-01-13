https://static.news.ru/photo/62d6e232-35f4-11ea-a945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд России предписал изменить федеральное законодательство в сфере доступа к медицинским сведениям умерших заинтересованных лиц.



Дело рассматривали после обращения Риммы Свечниковой. Женщина оспорила правомерность некоторых положений федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Вердикт инстанции, основанный на ранее вынесенных правовых позициях КС, опубликован на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятное исключение из Конституции России указания на возможность президента занимать должность два срока «подряд» вовсе не означает, что нынешний глава государства Владимир Путин не сможет баллотироваться вновь, как это расценили многие.

Это также не означает, что нынешний председатель правительства, который уже отработал один срок в президентском кресле, не сможет дважды вернуться в него, заявил политолог Дмитрий Бадовский.

По его словам, в данном вопросе необходимо получить разъяснения Конституционного суда (КС), «чтобы в полном объёме понять правовые последствия этой поправки».