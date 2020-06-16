КС отказался рассматривать жалобу на статью о насилии над силовиками

https://static.news.ru/photo/d1af03da-afe6-11ea-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конституционный суд не стал проводить рассмотрение жалобы на 318 статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Иск подал осуждённый по «московскому делу» Иван Подкопаев.

Истец считает, что статья устанавливает повышенную ответственность участников мирных протестов за защиту их гражданских прав от насильственных действий силовиков, передаёт «Интерфакс». В арбитраже ответили, что реализация права на мирные собрания связана с рисками и участникам мероприятий необходимо использовать все законные методы для предотвращения проявлений, не связанных с сутью права на собрания.

Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей по охране общественного порядка не может рассматриваться как допустимое проявление мирного собрания, — уверены в суде.

Там добавили, что Уголовный кодекс предусматривает, помимо прочего, ответственность представителей власти за правонарушения. Соответственно, жалоба не отвечает критерию допустимости и не подлежит рассмотрению.

Подкопаев был участником митинга за честные выборы, который прошёл в столице 27 июля. Его обвинили в применении насилия к представителям власти: по версии силовиков, мужчина распылил слезоточивый газ в сторону полицейских. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы, однако позже срок сократили до года.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

По 318-й статье УК, помимо Подкопаева, осудили Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии, писал NEWS.ru.