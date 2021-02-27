Крымскую вакцину от COVID-19 начнут испытывать на добровольцах весной

https://static.news.ru/photo/2512d90e-78da-11eb-a798-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Клинические испытания вакцины от COVID-19, созданной специалистами Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ), предполагается начать весной. Об этом рассказал доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок.

Он пояснил, что о скором переходе к клиническим испытаниям свидетельствует подтверждение сторонними экспертами состоятельности препарата. В конце 2020 года разработчики вакцины обнаружили иммунный отклик на неё у кроликов. После этого была сделана сыворотка и отправлена в новосибирский центр «Вектор». Там установили, что на некоторые варианты вакцины вырабатываются антитела.

По словам Оберемка, после испытаний препарата на добровольцах будут подобраны доза и комбинация конструкций вакцины для того, чтобы «максимально большое количество людей формировало антитела».

Вакцина создана на основе синтеза фрагментов нуклеиновых кислот — ДНК и РНК. Препарат имеет рабочее название «Лассо» из-за сходства его формы с арканом для ловли животных.

Особенность вакцины состоит в том, что она может вводиться как путём инъекции, так и посредством вдоха через нос.

Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины ещё не было, — цитирует ТАСС учёного.

В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» (создана в центре Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработка центра «Вектор») и «КовиВак» (центр Чумакова). Первая из них прошла регистрацию более чем в 30 странах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве стартовала вакцинация добровольцев в рамках исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В столичной мэрии отметили, что идёт активная подача заявок на участие в вакцинации. За два дня медосмотр прошли 490 человек.