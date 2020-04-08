Крымскую больницу закрыли на карантин из-за угрозы коронавируса

https://static.news.ru/photo/9bf02cda-797a-11ea-9095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Городская больница города Армянска закрыта на карантин из-за угрозы заражения врачей и пациентов коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции.

Он уточнил, что один из пациентов с высокой степенью вероятности заражён коронавирусом. Поэтому потребовались «достаточно радикальные меры».

Мы ещё подтверждения не получили, но на 90% тест будет положительным. Женщина вернулась из Москвы, её брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу, он контактировал с врачами и больными, — цитирует Аксёнова «Парламентская газета».

Глава региона подчеркнул, что риск распространения инфекции был колоссальным.

По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, с полуночи 8 апреля в больнице запретили принимать и выписывать пациентов. Все медработники, как и те, кто находится на лечении, останутся там в течение 14 дней. Здание по периметру оцепили и охраняют сотрудники Росгвардии.

За минувшие сутки на территории Крыма зарегистрирован один новый случай заражения. Положительный тест сдал мужчина, вернувшийся из Японии. Таким образом, по состоянию на 8 апреля в республике зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом, пять пациентов выздоровели. Еще пятеро инфицированных выявлены в Севастополе.

В общей сложности в России уже более 7,5 тысячи заражённых. По официальным данным, 61 человек скончался, боле 500 выписаны из больниц. В целом в мире зафиксировано более 1,43 млн случаев заболевания, свыше 82 тысяч пациентов умерли, более 302 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что половина россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии. Многие из них считают, что цифры занижены.