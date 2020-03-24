https://static.news.ru/photo/a949cbaa-6dc9-11ea-8691-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Крымского парламента Юрий Гемпель назвал «грязными стишками» поэтический опус музыканта Сергея Шнурова, посвящённый полуострову.

Парламентарий порекомендовал артисту оставить при себе своё мнение о Крыме и предположил, что стихотворение было написано Шнуровым «не вполне в здравии».

Гемпель назвал непозволительной спекуляцию на теме возвращения полуострова в состав России и обвинил Шнурова в демонстрации публичного неуважения к его жителям.

Депутат также порекомендовал музыканту приехать в Крым «не за гонорарами, а просто посмотреть, как живут крымчане». По его мнению, после этого Шнуров может написать совсем другие стихи, сообщает РИА Новости.

Стихотворение, возмутившее депутата, Шнуров опубликовал накануне в соцсетях. В нём он сделал акцент на непризнанном российском статусе Крыма. Музыканту в поэтической форме ответил депутат Госдумы Руслан Бальбек, выразив свою точку зрения на данный вопрос.

Ранее NEWS.ru писал, что Шнуров посвятил матерный пост возможному переизбранию Владимира Путина на пост президента России. По его мнению, РФ постепенно превращается в монархию.