Крымские татары раскритиковали предложение Киева изменить их алфавит

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымско-татарского языка с кириллицы на латиницу. Об этом он сообщил РИА Новости. Ранее с подобным предложением выступило правительство Украины, утверждая, что фонетика латиницы лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот вариант алфавита состоит из 31 буквы.

Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования — на кириллице, — сказал Умеров.

Он также отметил, что на сегодняшний день в российском Крыму живут около 300 тысяч крымских татар, в то время как на Украине всего 10–15 тысяч.

Кроме того, Умеров заявил, что Киев никак не проявлял себя за 23 года существования Крыма в составе Украины, чтобы полуостров считался украинской территорией. Он напомнил, что в 2014 году прошёл референдум, на котором жители полуострова сделали свой выбор. Умеров предостерёг Зеленского от каких-либо агрессивных действий в отношении Крыма.

В свою очередь украинская оппозиция назвала отказ от кириллицы «бредовой идеей». Переход на латинскую графику преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на своём официальном сайте.