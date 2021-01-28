Крымские чиновники извинились за скандал с акцией «Блокадный хлеб»

https://static.news.ru/photo/7c2c36e6-6222-11eb-967c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма извинилась за скандальную акцию «Блокадный хлеб». Там пожилым людям раздавали кусочки расфасованного по 125 граммов чёрного хлеба, что вызвало резкую критику в Интернете.

Чиновники пояснили, что такой подарок преподносили «детям войны» как символический блокадный паёк.

Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты, — сказано в заявлении администрации.

Там добавили, что приезжавшие к пенсионерам домой волонтёры, помимо прочего, рассказывали о подвиге ленинградцев. Кроме 125 граммов «блокадного клеба» пожилые крымчане получали продуктовые наборы.

В администрации поседения заверили, что волонтёрскую помощь местные жители «приняли с благодарностью».

Акция «Блокадный хлеб» проходила с 18 по 27 января по всей России. Её целью было напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду.

Ранее в Краснотурьинске Свердловской области, как писал NEWS.ru, местные власти поздравили трёх пожилых женщин с Днём снятия блокады Ленинграда сертификатами в магазин, который находится в соседнем городе Серове, в 40 километрах от места жительства пенсионерок. При этом одной из них уже 102 года.