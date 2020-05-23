Крымчане пожаловались на отказ в начислении пенсий из-за украинского стажа

https://static.news.ru/photo/e7fdd81c-9db4-11ea-9e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд отказался начислять пенсии нескольким жителям Джанкойского района Крыма, которые достигли положенного возраста. Причиной оказался их длительный трудовой стаж в Украинской ССР, а затем — на суверенной Украине.

Нескольких лет, прошедших с момента присоединения Крымского полуострова к России, не хватило для формирования необходимого индивидуального коэффициента, рассказал сын одного из пока не состоявшихся пенсионеров.

В трудовых книжках есть записи, все необходимые документы и справки на руках. Но всё равно отказали. Необходимые справки отец лично собирал на предприятиях Украины, но, видимо, этого недостаточно, — приводит слова мужчины «Подъём».

Он также сообщил, что отец пытался получить подтверждение о стаже из Херсона, где проживал ранее. Крымское отделение Пенсионного фонда сделало запрос, однако бумаги так и не пришли. И тогда в ведомстве приняли решение вообще отказать пожилому человеку в начислениях.

Сейчас бывшие украинцы, а ныне граждане России, оказавшиеся без пенсии, намерены обратиться в прокуратуру. К решению вопроса подключилось местное отделение Общественной палаты.

Ранее NEWS.ru писал, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2019 году составил 15 496 рублей.