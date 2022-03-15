Крым восстановит железнодорожное сообщение с Украиной

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят. Он добавил, что также восстановлению подлежит вторая железнодорожная ветка, идущая на юго-восток Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами, — поделился Константинов.

Он добавил, что после восьмилетнего прерывания украинские националисты больше не смогут «хулиганить на больших дорогах».

В правительстве рассматривают возможность повышения лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до €1000, сообщила ранее газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердил федеральный чиновник. Это мера призвана снизить напряжение для покупателей из-за введённых Западом санкций.

Отмечается, что соответствующее предложение будет направлено партнёрам по ЕАЭС. В настоящее время беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составляет €200. В случае если стоимость посылки превышает эту сумму или её вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа.