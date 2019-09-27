https://static.news.ru/photo/9d4a3d2a-e157-11e9-85eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крым с начала 2019 года посетили более 6,5 млн туристов, сообщил в социальной сети глава республики Сергей Аксёнов.

Проведена модернизация около 80 санаторно-курортных и гостиничных организаций. В этом сезоне работает около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%, а в ряде регионов превысил 95%, — написал в соцсети «ВКонтакте» руководитель региона.

Он подчеркнул, что в первом полугодии 2019-го туристы пополнили казну Крыма на 1,46 млрд рублей, что на 25% больше показателя предыдущего года.

Ранее News.ru писал, что украинские власти пытаются помешать развитию туризма в Крыму за счёт закона об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Власти российского региона считают, что Киев просто завидует «колоссальному успеху», который пришёл к полуострову после присоединения к РФ.