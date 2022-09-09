«Крутая заваруха»: Баранец о возвращении под контроль РФ центра Балаклеи Военный эксперт заявил, что ВС РФ скоро вытеснят ВСУ с границ Балаклеи

Фото: МО РФ

Военный эксперт Виктор Баранец назвал бои за Балаклею «самой крутой заварухой» за все время СВО, поскольку для противостояния с ВСУ были подключены резервисты, а также усилена работа авиации и задействованы бойцы ВДВ. Он напомнил, что российские военнослужащие вытеснили ВСУ, подошедших к центру Балаклеи, на границы города. По его мнению, украинских бойцов скоро вытеснят и оттуда. По мнению военного обозревателя, сейчас главная задача российских войск заключается в ликвидации 20 км «зуба», который бойцы Украины вогнали в оборону ВС РФ.

В составе мотострелковых, артиллерийских, а также в данный район, воздухом перебрасываются силы ВДВ РФ. Также была значительно усилена работа авиации. Вообще, это на данный момент самая крутая «заваруха» за весь период проведения СВО, можно даже сказать, что это «кратер» вооруженного конфликта, — заявил Баранец.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте. Глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

В пресс-службе ВГА Харьковской области ранее рассказали, что в регион входят резервные соединения Вооруженных сил РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.