Крушение в Северной Осетии, Иран «на паузе», Попов на СВО: что будет дальше

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Бомбардировщик Су-34, потерпевший крушение в Северной Осетии, использовался для ударов по позициям боевиков в Сирии. Министерство иностранных дел РФ объяснило, почему Россия и Иран поставили на паузу подписание договора о сотрудничестве, а адвокат рассказал, что дело генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в крупных хищениях, может быть приостановлено, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что произошло в горах Северной Осетии

Министерство обороны РФ 11 июня сообщило, что самолет Воздушно-космических сил России Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии. Там уточнили, что экипаж воздушного судна погиб. Сразу после крушения на место авиакатастрофы вылетела комиссия ВКС.

«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России», — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре в министерстве сообщили, что предварительной причиной крушения самолета является техническая неисправность. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. Как уточнили в ведомстве, разрушений на земле зафиксировано не было, самолет Су-34 разбился в безлюдной местности.

«Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность», — говорится в публикации.

Глава республики Сергей Меняйло в свою очередь предупредил, что съемка и публикация в Сети материалов о разбившемся в горах самолете Су-34 ВКС России запрещены. Он также уточнил, что на земле жертв и разрушений в результате падения воздушного судна нет.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет — крушение произошло в горах. Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в Сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещены!» — написал Меняйло.

Позднее РИА Новости со ссылкой на оперативные службы сообщило, что потерпевший крушение бомбардировщик неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации на Украине. По данным источника, Су-34 вылетел с аэродрома в Моздоке.

«Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции», — сообщил источник.

Фото: МО РФ Су-34

Работа над соглашением России и Ирана поставлена на паузу

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что работа над договором о сотрудничестве России и Ирана была поставлена на паузу стратегическим решением властей обеих стран. По его словам, поводом для этого стали проблемы у иранской стороны. При этом Кабулов подчеркнул, что работа обязательно будет доведена до конца.

«Оно (решение о подписании нового договора. — NEWS.ru) никогда не утрачивало своей силы и не связано <...> с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров», — сообщил Кабулов.

О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Исламской Республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде. Как сообщал позднее Кабулов, обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном проходит новый процесс согласования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщал, что Россия и Иран продолжают работать над всеобъемлющим договором о сотрудничестве. Представитель Кремля отметил, что график может чуть-чуть сдвигаться «вправо» из-за подготовки Тегерана к президентским выборам.

«Учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сдвиг в графике не меняет картины дня в целом. Известно, что выборы в Иране пройдут 28 июня из-за гибели президента страны Ибрахима Раиси.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Мужчина у посольства Ирана

Генерал Попов избежит тюрьмы?

Адвокат Сергей Буйновский рассказал журналистам, что приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова можно в случае его отправки в зону спецоперации. По его словам, для этого его подзащитный должен обратиться в военное следствие.

«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сообщил Буйновский.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признал.

ТАСС со ссылкой на Московский суд также сообщил, что ранее был арестован еще один фигурант уголовного дела Попова. По информации агентства, его обвинили в особо крупном мошенничестве. Официального подтверждения информации не было.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

До этого появилась информация, что генерал-майор, которого обвиняют в хищениях, мог действовать в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. При этом использовалось служебное положение посредством «обмана и злоупотребления доверием», обратили внимание следователи. Цоков погиб летом 2023 года в ходе специальной военной операции. Посмертно его наградили званием Героя России.

Попов останется в СИЗО как минимум до 11 августа. На судебном заседании генерал выступил с речью, сказав, что ничего не крал и «не вылезал из окопов», чтобы «сохранить честь русского оружия». Он также добавил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».

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