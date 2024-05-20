«Убийство» Раиси, умирающая Миддлтон, триумф РФ в Каннах: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Ибрахим Раиси, Кейт Миддлтон, Кирилл Серебренников

Иранский президент Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета, у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон поражены костный мозг и кожа из-за химиотерапии, триумф фильмов Кирилла Серебренникова и Кевина Костнера на Каннском кинофестивале — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто может быть причастен к смерти Раиси

19 мая разбился вертолет, перевозивший президента Ирана. Помимо Ибрахима Раиси на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Сообщения о гибели президента и его спутников подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. Спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз. Поиск завершен», — сказал Коливанд.

После гибели Раиси первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов, которые организует специальный совет. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Церемония похорон президента состоится 21 мая в городе Тебриз.

Президент России Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования Хаменеи в связи с гибелью Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине. По просьбе России, Китая и Алжира 20 мая заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана.

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси

После трагедии Генеральный штаб ВС Ирана распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения вертолета президента республики. В состав комиссии, которую возглавит генерал-майор Али Абдаллахи, войдут военные и технические эксперты.

Мнения о причинах крушения вертолета с Раиси разнятся: от сложных погодных условий до обвинений в адрес США и Израиля. Так, посол Ирана в Белоруссии Алирезу Санеи считает, что жесткая посадка президентского вертолета произошла из-за плохих погодных условий. Вместе с тем агентство IRNA писало, что причиной крушения стала техническая неисправность. Этой же версии придерживается и авиаэксперт Владимир Шабрин.

«Два из трех вертолетов долетели, значит, можно было долететь. На видео — горная местность, плюс говорили про туман. Так что, возможно, человеческий фактор или техническая неисправность», — подчеркнул эксперт.

При этом бывший глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к гибели Ибрахима Раиси причастны США. Экс-дипломат напомнил, что Вашингтон запретил поставку деталей для вертолета президента. По его словам, это привело к износу двигателя и крушению аппарата. США в 2018 году наложили эмбарго на поставки Ирану самолетов и авиационных запчастей. Тогда же были аннулированы договоры на экспорт лайнеров.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев согласился, что гибель президента Ирана выгодна США и коллективному Западу. Военэксперт Алексей Живов в свою очередь считает, что одной из причин крушения вертолета с Раиси может быть теракт. Он отметил, что подтверждение этой версии может стать причиной для начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году

Страшные последствия лечения принцессы Уэльской

Издание RadarOnline сообщило, что у Кейт Миддлтон поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии. Отмечается, что принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы.

По данным журналистов, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать. По словам доктора Стюрта Фишера, рак и химиотерапия сказываются на состоянии организма принцессы, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что заболевание Миддлтон неплохо поддается лечению, однако любая химиотерапия может иметь последствия, так как токсины убивают не только опухолевые, но и здоровые клетки. По словам специалиста, добиться успеха в борьбе с онкологией можно ценой нескольких лет жизни. При этом ожидать полного избавления от рака не стоит: чаще всего опухоль бывает злокачественной и превращается в хроническое заболевание, которое будет с человеком до конца жизни, уточнил специалист. Черемушкин добавил, что важно создать баланс между потенциальным ростом образования и организмом.

«То, что происходит с Миддлтон, — это скорее осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости, которая приводит к выраженной токсичности», — заключил онколог.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

При этом 10 мая принц Уильям в беседе с администратором больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис, куда он приехал с визитом, рассказал, что у Кейт Миддлтон все хорошо. Других подробностей о состоянии жены он не раскрыл.

22 марта Миддлтон сообщила, что проходит начальный курс профилактической химиотерапии. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что супруга принца Уильяма достаточно здорова, чтобы посещать некоторые мероприятия. Он считает, что принцесса Уэльская может появиться на публике этим летом. Провести операцию на брюшной полости у онкобольной Миддлтон доверили врачам из римской клиники Gemelli, которые лечат папу римского.

Триумф (не)наших в Каннах

На ковровой дорожке 77-го Каннского международного кинофестиваля были замечены не только легенды голливудского кино, но и российских селебрити. Самой яркой стала команда режиссера Кирилла Серебренникова, работавшая над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке». В фильме снялась актриса Виктория Мирошниченко, сыгравшая супругу Лимонова. Она появилась в Каннах в винтажном черном платье с белым воротником-стойкой, перетекающим в нагрудник. Среди актеров также был покинувший Россию звезда «Кухни» Андрей Бурковский.

Компанию российским селебрити на красной дорожке составила и журналистка Ксения Собчак. Ленту журналистка назвала лучшей в карьере соотечественника. Она запечатлела овации зрителей после показа кинокартины, а также показала фото с after-party. По словам Собчак, она увиделась со многими любимыми ею людьми.

«Кузнецов, Бурковский — все активно снимаются на Западе и прекрасно себя ощущают. Никакой вот этой темы „они уехали и <...> без соли доедают». Не надейтесь», — написала журналистка.

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» на 77-м Каннском кинофестивале

Внимание прессы на Каннском кинофестивале также привлекла голливудская актриса Деми Мур, которая взяла на мероприятие свою собаку породы чихуахуа по кличке Плов. Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных. Для презентации боди-хоррора звезда выбрала черное платье-бюстье с декольте и черным цветком на талии.

Трогательной вышла премьера вестерна Кевина Костнера «Горизонт: Американская сага» на Каннском кинофестивале. Артист расплакался во время представления картины, которую самостоятельно срежиссировал на свои же средства. Эмоциональная реакция 69-летнего постановщика появились из-за десятиминутных оваций, которые устроили зрители после показа фильма. Вытерев глаза, Костнер пообещал, что никогда не забудет этот момент.

Читайте также:

«Потрясающий колхоз»: русским звездам оказались не рады в Каннах

Названа возможная мишень Запада после гибели Раиси

Королеву Камиллу заметили с «любовницей» принца Уильяма