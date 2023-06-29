Крупного мобильного оператора заподозрили в пропаганде ЛГБТ Протокол о демонстрации ЛГБТ составили из-за претензии к контенту «Билайн ТВ»

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Протокол о демонстрации ЛГБТ был составлен в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд – «Билайн») из-за претензий к контенту, размещенному в сервисе «Билайн ТВ». Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, будет готовиться ответ регулятору.

Это претензии к контенту, который размещается в сервисе «Билайн ТВ». Будем разбираться в ситуации, изучать претензии и готовить ответ регулятору, — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что компании грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции также сообщал, что 21 июня по статье о пропаганде нетрадиционных отношений был оштрафован на 500 тысяч рублей дистрибьютор «Русский репортаж». Поводом стал показ сериала «Сделано в Италии» на телеканале Kinoliving.

Днем ранее Мещанский суд принял административный протокол по статье о пропаганде ЛГБТ в отношении федерального телеканала ТВ-3. В документе говорится, что телеканал мог демонстрировать однополые отношения или подталкивать детей к желанию сменить пол. Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время, точная дата неизвестна.