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Крупный лотерейный приз поделили два россиянина

Два жителя из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в лотерею
17:36, 01 января 2022
Крупный лотерейный приз поделили два россиянина Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Главный новогодний приз лотереи «Русское лото» в 1 млрд рублей поделили два участника — обоим досталось по 500 млн рублей. Один выигрышный билет был куплен в столице, а другой — в Краснодарском крае. Об этом распространитель «Столото» сообщил РИА Новости.

По итогам новогоднего 1421-го тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей, — рассказали в компании.

В конце декабря житель Владивостока смог выиграть 265 млн рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20», купив лотерейный билет за 150 рублей.

А за несколько дней до Нового года житель Сургута выиграл в лотерее «Всё или ничего» суперприз — 15 млн рублей. Он стал миллионером, отгадав все 12 чисел комбинации.

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