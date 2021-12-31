Крупный лотерейный приз поделили два россиянина

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Для возврата эвакуированного автомобиля необходимо разрешение от ГИБДД или Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). О том, где такое разрешение можно получить в праздничные дни, мэрия Москвы рассказала на своём сайте.

В администрации пояснили, что разрешения будут выдаваться на четырёх спецстоянках, работающих в круглосуточном режиме. Они расположены на улицах Вагоноремонтная и Дубовая Роща, а также в проездах Одоевского и Энтузиастов. Кроме...