Крупный бизнес заподозрили в воровстве бюджета на производстве БПЛА Глава НАК Кабанов заподозрил крупный бизнес в разворовывании бюджета на производстве БПЛА

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заподозрил крупный бизнес в разворовывании государственного бюджета на производстве беспилотников для фронта. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он отметил, что предприниматели только имитируют создание новых БПЛА и разработку более современных моделей.

Так они имитируют производство новых, а затем еще более новейших и доработанных вариантов, постоянно воруя миллиардные бюджетные поступления, увеличивая липовую отчетность по поставкам в войска столь нужной техники, — заявил Кабанов.

По словам председателя НАК, ряд должностных лиц знает о «липовом импортозамещение», которое приносит предпринимателям сотни миллиардов дохода из бюджета. Такая тенденция наблюдается в целом на фоне идеи «все для фронта», подчеркнул Кабанов.

Он предположил, что некоторые производители выдают иностранные дроны за собственные разработки просто переклеивая на них логотип. По его мнению, появление БПЛА у российских войск чаще является результатом волонтерской деятельности.

Пока, к сожалению, вопрос об ужесточении мер ответственности для должностных лиц в условиях СВО остается открытым, а значит эта ситуация не только с дронами будет продолжаться, — заключил Кабанов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о нехватке беспилотников для российской армии. Он также добавил, что на фронте недостает высокоточного вооружения и средств связи. Российский лидер уточнил, что речь идет именно о количественной нехватке.