На крупных сайтах может появиться социальная реклама

https://static.news.ru/photo/e67bf8dc-a378-11eb-88b0-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, который обязывает крупные интернет-площадки размещать социальную рекламу.

Инициатива предусматривает введение обязательной квоты в размере 5% для соцрекламы. Требования распространят на все ориентированные на россиян сайты, ежедневная аудитория которых превышает 100 тысяч пользователей. Исключение сделано для интернет-изданий.

Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в Сети, — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Аналогичные нормы уже действуют для рекламных материалов на телевидении и уличных баннеров, однако в Сети размещение социальной рекламы фактически регулируется только владельцами площадок.

В законопроекте предусматривается создание системы мониторинга сетевых ресурсов и единого оператора размещения социальной рекламы. Право назначать некоммерческую организацию — оператора рекламного пространства должно получить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Законопроект на первом этапе должен затронуть компании с крупнейшими рекламными системами на рынке — такие как «Яндекс», Google или Rambler.

Авторами законопроекта стали члены комитета ГД по информационной политике. Его концептуально поддержали в ФАС, Роскомнадзоре, Совете Федерации и Общественной палате.

Проект будет принят, если получит одобрение Совфеда и подпись президента.