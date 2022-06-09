Крупные российские банки начнут закупать отечественные банкоматы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные отечественные банки, часть из которых попала под западные санкции, решили начать закупать российские банкоматы, рассказали РБК их представители. Пока в России представлены только зарубежные производители банкоматов. Однако есть постановление правительства, согласно которому доля российской продукции в этой сфере должна ежегодно расти.

Собственное производство банкоматов уже начал один из поставщиков, финансирование проводится с участием Минпромторга. Не все составляющие банкоматов планируют выпускать в России, будут и иностранные комплектующие.

Производить банкоматы собирается отечественная компания BFS. Уже много лет она занимается поставками в страну зарубежной продукции. Создаваться будут банкоматы на процессорах «Эльбрус». Пока планируется, что выпуск российской техники удастся наладить уже к началу 2023 года.

Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тысяч устройств, — рассказал генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов.

Однако эксперты заранее говорят о трудностях, которые могут возникнуть при таком производстве. Они отмечают, что пока самыми высокотехнологичными в России можно назвать корейские устройства. Пока их производитель не объявлял о том, что собирается прекратить работу в нашей стране.

Ранее стало известно, что европейский отдел ВТБ (VTB Bank Europe SE) выставили на продажу после того, как страны Запада разделили материнское и дочернее подразделение банка санкционными ограничениями. По информации Bloomberg, немецкие регуляторы поддержали руководство компании в данном решении. Спикеры агентства утверждают, что продажу европейского отдела ВТБ могут согласовать в ближайшие сроки.