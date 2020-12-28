Крупные города России застыли в пробках

https://static.news.ru/photo/0237d1c2-4929-11eb-9b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные российские города встали в автомобильных пробках. Заторы на дорогах в Москве 28 декабря достигли 9 баллов, в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове, Нижнем Новгороде, Воронеже — также 9 баллов.

Волгограду и Краснодару «повезло» чуть больше — 8 баллов, передаё т Telegram-канал РИА Новости. В этот же день в районе подмосковного города Реутов на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик столкнулся с препятствием, образовалась пробка на 10 километров, сообщает департамент транспорта Москвы.

Конец декабря для столицы традиционно выдаётся крайне непростым с точки зрения дорожной ситуации. Уже с 24 декабря в столице фиксируются пробки в 8–9, а иногда и в 10 баллов из-за предновогоднего автомобильного трафика, так как москвичи массово стремятся за покупками в магазины.

Жители не только Москвы, но и всей страны сейчас озабочены покупкой подарков для родных и друзей. Спрос на ювелирные изделия класса премиум в декабре 2020-го в годовом сопоставлении вырос в пять раз. Россияне покупают золото и бриллианты, следует из результатов проведённого сетью ювелирных гипермаркетов исследования, сообщал NEWS.ru. В преддверии Нового года отмечается повышенный спрос на изделия с бриллиантами от отечественных производителей и рост чека в онлайне на 30%.