Крупное ДТП произошло на МКАДе у Реутова, возникла пробка на 10 км

В районе подмосковного города Реутов на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик столкнулся с препятствием, образовалась пробка на 10 километров, сообщает Департамент транспорта Москвы.
Авария произошла на внешней стороне первого километра МКАД, говорится в сообщении департамента в Telegram.
На внешней стороне 1-го км МКАД грузовик совершил наезд на препятствие. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано там.
Пробка хорошо заметна на карте Москвы в «Яндекс.Картах», где в бордовый цвет крашено уже порядка 10 километров.