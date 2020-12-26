Крупное ДТП произошло на МКАДе у Реутова, возникла пробка на 10 км

Переболевшие COVID-19 ещё в первую волну могут быть менее защищены от новых штаммов коронавируса, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что на новость о новом штамме коронавируса должны обратить внимание, прежде всего, уже переболевшие COVID-19 в первую волну распространения вируса. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от...