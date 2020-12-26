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Крупное ДТП произошло на МКАДе у Реутова, возникла пробка на 10 км

07:51, 28 декабря 2020

В районе подмосковного города Реутов на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик столкнулся с препятствием, образовалась пробка на 10 километров, сообщает Департамент транспорта Москвы.

Авария произошла на внешней стороне первого километра МКАД, говорится в сообщении департамента в Telegram.

На внешней стороне 1-го км МКАД грузовик совершил наезд на препятствие. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано там.

Пробка хорошо заметна на карте Москвы в «Яндекс.Картах», где в бордовый цвет крашено уже порядка 10 километров.

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