Известное абхазское вино пропадет с прилавков российских магазинов Завод «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за акцизного налога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии», который является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке, куда поставляет 17 наименований вин и коньяков, приостановил работу из-за введения правительством республики акцизного налога, сообщил «Интерфаксу» главный винодел предприятия Валерий Авидзба. Он подчеркнул, что решение временное, руководство завода ведет переговоры с властями об отмене налога.

Кабинет министров принял решение о введении 30%-ного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции <...> надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и Кабмин отменит принятое им решение,— сказал Авидзба.

Ранее стало известно, что лидером поставок виски в Россию по итогам 2023 года стала Латвия, объем отгруженной продукции достиг рекордной отметки $251 млн. Примечательно, что на втором месте по экспорту крепкого напитка оказалась Литва. Аналитики отмечают, что всего в течение 2023 года в Россию доставили виски на $344,2 млн, а существенных изменений в десятке крупнейших поставщиков не произошло, так как в ней остались те же страны, что и в 2022 году.

Кроме того, в 2023 году в России увеличились на 3,6% розничные продажи крепких спиртных напитков. Согласно представленным данным, за семь лет соответствующий показатель достиг рекордных 7,2 литра на душу населения.