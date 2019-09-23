https://static.news.ru/photo/0b7bc700-de1a-11e9-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mourad Balti Touati/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания Ryanair, являющаяся самым крупным в Европе бюджетным перевозчиком, подала заявку на полёты в петербургский аэропорт Пулково.

Кроме того, аналогичное желание изъявили лоукостеры EasyJet и WizzAir, передаёт РБК слова генерального директора компании-оператора транспортного хаба «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.

По его словам, так организации отреагировали на решение властей представить воздушной гавани седьмую степень «свободы воздуха», позволяющую иностранным компаниям совершать полёты без посадки в своей стране.

За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что один из крупнейших пассажирских самолётов — Airbus A350 — совершил первую посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Sichuan Airlines. Самолёт выполнял рейс Чэнду — Санкт-Петербург.