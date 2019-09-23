Авиакомпания Ryanair, являющаяся самым крупным в Европе бюджетным перевозчиком, подала заявку на полёты в петербургский аэропорт Пулково.
Кроме того, аналогичное желание изъявили лоукостеры EasyJet и WizzAir, передаёт
По его словам, так организации отреагировали на решение властей представить воздушной гавани седьмую степень «свободы воздуха», позволяющую иностранным компаниям совершать полёты без посадки в своей стране.
За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что один из крупнейших пассажирских самолётов — Airbus A350 — совершил первую посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Sichuan Airlines. Самолёт выполнял рейс Чэнду — Санкт-Петербург.