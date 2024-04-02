Крупнейшие российские магазины попали под проверку из-за цен на яйца ФАС проверит крупнейшие торговые сети России из-за цен на яйца

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы начали проверку крупнейших российских торговых сетей из-за цен на яйца, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, будет произведен анализ деятельности магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Ашан».

Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих. Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара, — сказано в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что специалисты проверят цены на куриные яйца при закупках на тендерах и по долгосрочным соглашениям, а также сведения об объемах закупки и реализации товара. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства РФ в отношении торговых сетей будут приняты незамедлительные меры. Представители ФАС добавили, что решение о проверке было согласовано с Генпрокуратурой.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что цены на яйца в России продолжат падать. По его словам, соответствующая тенденция наметилась на фоне расхождения оптовых цен и себестоимости продукта. Он также сообщил, что ведомство возбудило дела о нарушениях в 10 регионах.