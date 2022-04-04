Крупнейшие производители пива заявили об увеличении цен

На фоне сообщений об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании повышают цены на свою продукцию на 5–20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, всё это неминуемо приведет к смещению спроса в сторону более дешёвых сортов пива, пишет «Коммерсант».

Так, дистрибутор пивоваренной компании Heineken уведомил контрагентов о повышении цен на разливное пиво с 4 апреля в среднем на 6%. О повышении цен на 5% также сообщили AB InBev Efes и Московская пивоваренная компания, подорожание напитков под брендом «Балтика» составило до 20%. В Ассоциации производителей пива, куда входят эти компании, отмечают, что пивоваренная отрасль, как и другие, находится под давлением роста цен на сырьё и материалы и нарушения логистических цепочек.

Гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель отмечает, что дорожают такие составляющие производства, как солод, хмель, фруктовые соки, а также картон, пленка, этикетка и алюминиевая банка, при этом долгосрочные контракты на закупку сырья есть только у крупных заводов. По его словам, крупные пивовары из-за роста издержек также сокращают маркетинговые бюджеты и отказываются от скидок в рознице.

В свою очередь, основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук отмечает, что закупочные цены на иностранные бренды типа Guinness с 24 февраля выросли на 40%, а некоторые позиции уже тяжело достать. По его словам, «Раковая» пока повысила цены на пиво примерно на 15–20%, но часть гостей уже перешла на местные сорта в попытке сэкономить. Алексей Аксель также полагает, что спрос можно будет поддержать за счёт брендов экономсегмента, а уход ряда импортных британских и бельгийских марок может подстегнуть продажи российского крафтового пива.

Ранее датский производитель пива Hеineken и голландский производитель Cаrlsberg объявили, что покидают российский рынок. Heinеken при этом заявила, что свой бизнес в стране передаст новому владельцу из России. Cаrlsberg также намеревается продать активы в России.