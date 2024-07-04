Крупная и вкусная малина корзинами. Чудо-секрет: кусты будут плодоносить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Малина содержит большое количество витамина С, клетчатку, медь, железо и калий. Ее часто используют при болезнях из-за полезных свойств ягоды. Вот как вырастить крупную и вкусную малину.

Выберите для куста солнечное место. Между саженцами в одном ряду выдерживайте расстояние не менее полутора метров, а между самими рядами — порядка двух метров. В каждое углубление идет 10 литров перепревшего навоза и литр золы. После этого высаживаются кусты малины и обильно поливаются водой.

Края куста обложите соломой. Когда побеги достигают одного метра, нужно ощипнуть верхушки. Чтобы ягоды были большие, на каждом кусте во время обрезки веток оставьте по два-три стебля. Кусты нужно опрыскать мочевиной и подпитать корневую систему раствором (спичечный коробок мочевины на ведро воды). В период цветения малину нужно подкормить коровяком (10 литров жижи на 20 литров воды).

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал обязательно организовать правильный полив, чтобы спасти посадки на даче от июльской жары. Он объяснил, что летом вода быстро испаряется с поверхности почвы.