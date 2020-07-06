Круизное сообщение между Россией и Абхазией отменили до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/1937d2aa-bf9a-11ea-b35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/Global Look Press

Оператор единственного в РФ круизного лайнера «Князь Владимир» — компания «Черноморские круизы» отменила до конца 2020 года морское сообщение с Абхазией. Ситуация с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19 вынудила руководство пойти на этот шаг.

ООО «Черноморские круизы» уведомило «Абхазское морское пароходство» в том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы т/х «Князь Владимир» в порт Сухум, — сообщили в Абхазском морском пароходстве.

В ведомстве отметили, что в следующем году работа по организации захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике, передаёт ТАСС.

Регулярное круизное сообщение по Чёрному морю возобновилось в июне 2017 года. В первый сезон навигации «Князь Владимир» совершил 18 рейсов. Девятипалубный лайнер оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной и рассчитан на 940 пассажиров.

Россия из-за распространения коронавирусной инфекции 27 марта прекратила сообщение с другими странами. Исключения были сделаны для вывозных, а также почтовых, грузовых, гуманитарных и санитарных рейсов. Разрешалось перегонять пустые самолёты для техобслуживания и осуществлять транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ. Также были разрешены полёты по отдельным решениям правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые находились за границей с 1 января 2020 года и не могли выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделило 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ хотели помочь с оплатой проживания, ведь многим из них было трудно покрыть эти расходы самостоятельно. Позднее в июне правительство выделило МИД РФ ещё 536 млн рублей для материальной помощи россиянам.