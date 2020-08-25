Круглый детский сад появится в Подольске

https://static.news.ru/photo/1c24033c-e6b7-11ea-9c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство круглого детского сада на 180 мест запланировано в жилом комплексе «Новая Щербинка» городского округа Подольск.

По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, проект здания, площадь которого составит около трёх тысяч метров, разработан на основе похожего учреждения в посёлке Андреевка.

Необычная для детских садов форма здания обладает не только яркой образностью, но и достаточной эффективностью, обеспечивая лучшую инсоляцию групповых ячеек при максимально компактном пятне застройки, — отметил он.

Согласно данным пресс-службы Мособлархитектуры, главный вход детского сада ориентирован на запад — на строящиеся жилые дома на главной улице комплекса «Новая Щербинка» — и накрыт опоясывающим здание балконом второго этажа. В качестве композиционного ядра учреждения выступает двухсветное помещение музыкального зала, видимое из галереи благодаря применению частично прозрачных перегородок.

Как подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, авторы проекта предложили выразительную форму монообъёма, которая дополнительно выделяется пластикой утопленных входных групп и цветными вставками из перфорированного алюминия между окнами.

Эту тему поддерживают и безопасные ограждения кругового балкона, который одновременно выполняет функцию козырька-навеса над входными группами, — рассказала она.

Сквозной вестибюль входной группы ведёт во внутренний двор, остеклённый фасад которого позволит продлить инсоляцию помещений с утренних часов до второй половины дня. Также на территории детского сада предлагается установить площадки для игр и занятия физкультурой, оформленные с учётом стилистики проекта, передаёт «Радио 1».

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