«Кругленький, любознательный»: соседка Татарского вспомнила о его детстве Соседка Владлена Татарского рассказала о его детстве

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский (настоящее имя военкора Максим Фомин)

Соседка военкора Владлена Татарского по имени Светлана рассказала в разговоре с NEWS.ru, каким он был в детстве и как узнала о его писательской работе. При этом она отметила, что не может называть Татарского его псевдонимом (настоящее имя военкора Максим Фомин), поскольку всю жизнь называла его Максиком.

Фото: Семейный архив Владлен Татарский (на игрушке) с лучшим другом (стоит)

Маленький, хорошенький, кругленький, любознательный, кучерявый светлый мальчик., дружелюбный. Дружил с моим сыном. Часто бывал у нас в гостях. Жил на первом этаже. Когда началась война, он пошел воевать. Воевал сначала в ЛНР, потом здесь. Потом стал блогером, начал писать. В интернете стал Владленом Татарским. Я фамилию сразу не увидела, а по псевдониму поняла, что это наш Максик. Ну какой он нам Владлен? Нам он Максим, — рассказала Светлана.

Владлен Татарский был убит взрывом 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Подозреваемой в деле о его убийстве стала Дарья Трепова. Она принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая была начинена тротилом. Сегодня Басманный районный суд арестовал ее на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье о терроризме и незаконном хранении оружия.