Соседка военкора Владлена Татарского по имени Светлана рассказала в разговоре с NEWS.ru, каким он был в детстве и как узнала о его писательской работе. При этом она отметила, что не может называть Татарского его псевдонимом (настоящее имя военкора Максим Фомин), поскольку всю жизнь называла его Максиком.
Маленький, хорошенький, кругленький, любознательный, кучерявый светлый мальчик., дружелюбный. Дружил с моим сыном. Часто бывал у нас в гостях. Жил на первом этаже. Когда началась война, он пошел воевать. Воевал сначала в ЛНР, потом здесь. Потом стал блогером, начал писать. В интернете стал Владленом Татарским. Я фамилию сразу не увидела, а по псевдониму поняла, что это наш Максик. Ну какой он нам Владлен? Нам он Максим, — рассказала Светлана.
Владлен Татарский был убит взрывом 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Подозреваемой в деле о его убийстве стала Дарья Трепова. Она принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая была начинена тротилом. Сегодня Басманный районный суд арестовал ее на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье о терроризме и незаконном хранении оружия.