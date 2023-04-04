«Кругами кружила»: Прилепин показал уникальные фото Треповой Прилепин опубликовал фото Треповой с поэтами Молдавским и Карауловым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин опубликовал в своем Тelegram-канале уникальные фото обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой. На них девушка запечатлена с поэтами Дмитрием Молдавским и Игорем Карауловым.

Кругами кружила. Вот такая у нас «история современной литературы», — написал под фото Прилепин.

Трепова была задержана на следующий день после гибели Татарского и доставлена в Москву. СКР предъявил ей обвинения по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых веществ. Ведомство также направило в Басманный суд ходатайство об избрании Треповой меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что Татарский был знаком с Треповой, хотя и не знал ее настоящего имени. По словам политолога Евгения Вологина, во время творческого вечера, на котором девушка подарила военкору заминированную статуэтку, между ним и Треповой произошел диалог «весьма комплиментарный». Татарский вспомнил, что Трепова уже дарила ему подарки, связанные с ДНР, и познакомил ее со своей женой. При этом девушку он назвал не Дарьей, а Настей.