Круг адыгейского сыра весом в 34 кг попал в Книгу рекордов России. Продукт был представлен на Х фестивале сыра в республике.
Диаметр сырного круга составил 55 см, а высота – 16 см. Достижение было зафиксировано официальным представителем Книги рекордов России Александром Пересветом в присутствии главы региона Мурата Кумпилова.
Для приготовления продукта потребовалось 200 л цельного молока. Сыр-рекордсмен на протяжении суток варили три мастера молзавода «Гиагинский», соблюдая традиционную технологию. Рекорд был посвящён 70-летию предприятия и юбилейному фестивалю сыра, сообщается на
Ранее News.ru писал, что в Череповце приготовили бутерброд с маслом рекордных размеров . Его вес составил 110 кг, а длина превысила 100 м.