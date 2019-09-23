https://static.news.ru/photo/6f8380d0-de15-11e9-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: adygheya.ru

Круг адыгейского сыра весом в 34 кг попал в Книгу рекордов России. Продукт был представлен на Х фестивале сыра в республике.

Диаметр сырного круга составил 55 см, а высота – 16 см. Достижение было зафиксировано официальным представителем Книги рекордов России Александром Пересветом в присутствии главы региона Мурата Кумпилова.

Для приготовления продукта потребовалось 200 л цельного молока. Сыр-рекордсмен на протяжении суток варили три мастера молзавода «Гиагинский», соблюдая традиционную технологию. Рекорд был посвящён 70-летию предприятия и юбилейному фестивалю сыра, сообщается на сайте главы Адыгеи.

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