«Кровавый клоун», Работино, КНДР: обстановка в зоне СВО вечером 26 апреля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции, несмотря на сопротивление ВСУ. Какая обстановка на фронтах СВО вечером 26 апреля, как ВС РФ и КНДР освободили Курскую область, какие цели поражены в Работино?

Ситуация на фронтах СВО вечером 26 апреля

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Вернуть приграничные районы под российский контроль удалось почти через девять месяцев с начала вторжения, которое произошло в августе 2024 года. В субботу, 26 апреля, последний населенный пункт Курской области — Горналь — был освобожден от ВСУ, отметил Герасимов.

По его словам, Украина провалила планы «по созданию стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе». Он уточнил, что самая активная фаза операции началась 6 марта. Начальник ГШ добавил, что сейчас российские военные ищут солдат ВСУ, которые еще могут прятаться в курских домах. ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Кроме того, Герасимов подтвердил участие войск КНДР в освобождении Курской области.

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Освобождение Курской области стало не только ожидаемым провалом Киева, но и еще одним козырем Москвы в переговорном процессе, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает корреспондент NEWS.ru.

«Отчаянная авантюра кровавого клоуна ценой в десятки тысяч жизней солдат ВСУ и иностранных наемников провалилась. Укрофюрер грезил о торге и размене территорий на переговорах. Но вместо этого был разгромлен в курском приграничье и ослаблен на остальных участках фронта», — высказался депутат.

ВС РФ повторят результаты операции по освобождению Курской области на всех участках проведения СВО, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал успех армии в приграничье еще одной славной страницей в истории армии России.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Этот разгром стал еще одной славной страницей в истории российских вооруженных сил. Истинные сыны нашего Отечества вновь доказали, что Россию нельзя победить. Я от всей души поздравляю всех наших соотечественников с этим важным событием! Уверен, что аналогичные результаты будут и на остальных участках фронта», — говорится в сообщении.

Олег Царев

Украинский политик и блогер Олег Царев сообщил о проникновении российских малых штурмовых групп на правый берег Днепра, «цели пока непонятны». Под Угледаром ВС РФ продвигаются, несмотря на контратаки и постоянный подвоз резервов и техники ВСУ, отмечает блогер. Также он пишет, что на Покровском направлении российские штурмовики продвигаются северо-западнее Надеждинки.

«На западном фланге Торецкого направления армия России постепенно ликвидирует карман. Наши существенно расширили зону контроля западнее Сухой Балки и закрепились на позициях за дорогой Донецк — Александро-Калиново. Цель ВС РФ на этом участке — рокада Тарасовка — Романовка, к которой армия России выходит сразу на нескольких участках. На юго-западе от Торецка ВС РФ продвигаются у Леонидовки, а на северо-востоке — в районе Дачного по дороге к поселку Дылеевка. ВС РФ пытаются перерезать логистику противника, идущую вдоль ж/д. Такой маневр позволит нашим отрезать от снабжения по наиболее короткому плечу гарнизон ВСУ в Петровке, Щербиновке, Катериновке и Клебан-Быке», — пишет источник.

По данным Царева, на Часовоярском и Северском направлениях изменений нет. На Краснолиманском участке идет штурм поселка Новое, проводятся удары в районе Редкодуба. На Купянском фронте ВС РФ «продавливают оборону ВСУ на двуреченском плацдарме на участке фронта длиной в 35 км». На Харьковском участке позиционные бои.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

WarGonzo

Ранее проект WarGonzo сообщал, что на Запорожском фронте ВС РФ продолжают удерживать инициативу, периодически проводя атаки на позиции ВСУ. Бойцы группировки «Днепр» ВС России успешно поразили вражеские объекты в районе Работино Запорожской области, сообщил командир расчета с позывным Вохан. Ударные беспилотники нанесли точные удары по артиллерийским установкам, огневым позициям и укреплениям украинских войск.

«Нашими расчетами ударных БПЛА была нанесена серия точечных ударов по противнику. В результате умелых и слаженных действий расчетов были уничтожены артиллерийское орудие, несколько огневых точек, поражены позиции и сорвана доставка боеприпасов», — сказал командир.

«Донецкий фронт. ВС РФ отбивают контратаки противника в районе Богатыря и Отрадного. ВСУ стараются замедлить темпы продвижения наших войск на этом участке, но долго вести встречные бои у украинцев, скорее всего, не выйдет. На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на нескольких участках. Также ВС РФ расширяют зону своего контроля вокруг Дзержинска», — пишет источник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

В Белгородской области ВС РФ ведут бои в районе населенного пункта Поповка. По тылам и резервам противника наносятся удары, отмечает канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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