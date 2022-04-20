«Кровавая бойня»: в Крыму раскрыли планы украинских националистов в Одессе

Жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на провокацию в Одессе, устроив массовую бойню среди мирного населения, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. По его словам, очевидцы сообщают о скоплении украинских танков вокруг Одессы и об иностранных наёмниках в самом городе. Также сообщается, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии, хотя самих российских военных в городе нет.

Киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. Возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наёмники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных, — сказал Мурадов.

Ранее в Минобороны России также заявили, что СБУ готовит провокацию в Одесской области с целью обвинить РФ в военных преступлениях. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, украинское ведомство планирует направить в область своих сотрудников, переодетых в российскую военную форму, и устроить демонстративный расстрел местных жителей. Видеоматериалы и фото о «бесчинствах русских» будут переданы для раскручивания данного фейка как украинским, так и западным СМИ.