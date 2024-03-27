«Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

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Концертный зал «Крокус Сити Холл», который сгорел во время теракта 22 марта, находится в залоге у Газпромбанка, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Обременение на здание действует до 24 декабря 2032 года, сообщает РБК.

Так, здание № 20 на Международной улице, площадь которого составляет более 38 тысяч квадратных метров, принадлежит «Крокус Интернэшнл» — одной из структур Crocus Group. Оно заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Этот договор перезаключался ранее, недвижимость оказалась в залоге Газпромбанка в результате переуступки в декабре 2022 года.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники завершили аварийно-спасательные работы в подмосковном «Крокус Сити Холле». Они полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. В ведомстве уточнили, что дальнейшие работы будут проводиться с применением инженерной техники.

Всего спасатели разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекались более тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Специалистам пришлось некоторое время вручную резать и разбирать конструкции.