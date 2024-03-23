«Крокус» превратился в пепелище: фото до и после чудовищной трагедии Опубликованы фото «Крокус Сити Холла» до и после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание «Крокус Сити Холла» после пожара

Спасатели разбирают завалы на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Атака началась вечером 22 марта — за несколько минут до начала концерта музыкальной группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по зрителям, после чего подожгли помещения и скрылись с места происшествия. Открытое горение удалось ликвидировать лишь к утру 23 марта, а днем сотрудники правоохранительных органов настигли подозреваемых в Брянской области.

«Крокус Сити Холл» превратился в пепелище: общая площадь, уничтоженная пламенем, составила 500 квадратных метров. Зрители, пытаясь спастись от автоматной очереди и пожара, выбивали стекла, а также прятались в туалетах и подвальных помещениях. Многие смогли выбраться, но часть людей — нет. По последним данным, число жертв трагедии достигло 133 — это больше, чем погибло при теракте во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В СК предупредили, что количество жертв продолжит расти, поскольку спасатели все еще извлекают тела из-под завалов. Основными причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Предполагаемыми исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Они жили в апарт-отеле «Окружной» на севере Москвы и успели получить российские паспорта. Президент РФ Владимир Путин, выступая в телеобращении к россиянам, заявил, что подозреваемые пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно для перехода через границу. По его словам, всего по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, правоохранительные органы работают над вскрытием базы их пособников.

Фото «Крокус Сити Холла» до и после теракта — в галерее NEWS.ru.

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