Кризисный психолог назвал главные опасности трудоголизма Психолог Пономарев заявил, что трудоголизм приводит к выгоранию и болезням

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У трудоголиков часто не получается построить семью, однако именно стремление порадовать близких выдающейся карьерой часто становится причиной чрезмерной зацикленности на работе, заявил NEWS.ru кризисный психолог Павел Пономарев. Он подчеркнул, что в итоге такая ситуация приводит к эмоциональному выгоранию и соматическим заболеваниям.

У трудоголиков нередко не получается построить семью. Однако подчас их мотивацией могут быть как раз отношения с близкими: люди отдают себя работе, чтобы достигать новых высот в карьере и радовать родственников или партнера. Важной проблемой трудоголизма является выгорание. На этом фоне могут развиваться соматические заболевания, — сказал Пономарев.

Он отметил, что прямыми побочными эффектами подобного образа жизни могут стать проблемы с артериальным давлением, а также со сном. Поэтому главное знать меру, иначе зацикленность на работе может плохо кончиться.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президента России Владимира Путина трудоголиком. Таким образом он ответил на вопрос, наложила ли СВО oтпечаток на график главы государства. По словам Пескова, российский лидер работает с раннего утра и до поздней ночи и мало спит.