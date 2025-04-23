Кризис-менеджер Потанина подал в суд на «Норильский никель»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На фоне отчета «Норникеля» за первый квартал, новость о котором аналитики Т-Банка выпустили под заголовком «Все грустно», появилась еще одна «грустная» новость. По данным сайта Мосгорсуда, экс-топ-менеджер «Норникеля» Сергей Степанов подал иск к компании. Из информации из открытых источников следует, что Степанов пришел в «Норникель» на должность старшего вице-президента в мае 2021 года в кризисный период после трех крупных аварий: прогремевшей на весь мир экологической катастрофы, к которой привел разлив дизельного топлива; затопления двух ключевых для производства рудников — Октябрьского и Таймырского; обрушения здания и галереи Норильской обогатительной фабрики, в результате которого погибли трое рабочих.

Напомним, что только официально оплаченный «Норникелем» штраф за разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива из пятого резервуара ТЭЦ-3 составил 140 млрд рублей, а ущерб от затопления рудников, по оценкам самой компании, потянул на $1,5 млрд. Очевидно, что задачи перед новым топом стояли из разряда наисложнейших.

Поскольку позиция первого вице-президента находится в прямом подчинении президента компании Владимира Потанина, можно предположить, что именно Потанин пригласил Степанова для изменения ситуации в «Норникеле». С учетом успешного опыта работы Степанова в роли генерального директора Распадской угольной компании, выбор вполне логичный. Топ-менеджер отработал в «Норникеле» три года — до мая 2024, в течение этого периода, как следует из официальных отчетов, были улучшены показатели безопасности и компания перестала быть источником «катастрофических» новостей. Степанов покинул компанию на фоне кадровой чехарды в блоке топ-менеджмента.

Судя по информации официального портала судов общей юрисдикции Москвы, иск к «Норникелю» касается трудовых отношений, обычно под этим подразумеваются неполные выплаты заработной платы, премий или другие нарушения прав работника. Полной информации о деталях дела пока нет.