Критиковавшего СВО журналиста оставили в списке иноагентов Суд в Петербурге отказался снять с журналиста Набутова статус иноагента

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказался снять с журналиста Кирилла Набутова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) статус иностранного агента, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. По ее словам, в суде представили документы, подтверждающие, что спортивный комментатор получает поддержку из-за границы.

Куйбышевский районный суд отказал Кириллу Набутову в снятии статуса иноагента. Требования административного истца оставлены без удовлетворения. В суде изучили материалы, подтверждающие, что Набутов негативно высказывался об СВО, в отношении президента, выборов, призывая к порче бюллетеней, — отметила Лебедева.

Министерство юстиции РФ внесло Набутова в реестр иностранных агентов в марте текущего года. Также перечень пополнил правозащитник Александр Скобов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции сообщили, что артист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал кассационную жалобу из-за отказа снять с него статус иностранного агента. Дата судебного заседания не была назначена.