Критика Путина, болезни, срочный отъезд из РФ: куда пропал Андрей Караулов Андрей Караулов скрывается за границей после возбуждения уголовных дел в РФ

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Андрей Караулов

Журналист и телеведущий Андрей Караулов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прославился благодаря своей передаче «Момент истины». Теперь он проходит в качестве подозреваемого по нескольким уголовным делам. Что об этом известно, где скрывается ведущий?

Как прославился Андрей Караулов

Журналист в 1992 году создал авторскую программу «Момент истины», в эфире которой обсуждал коррупцию в высших эшелонах власти, политические темы, затрагивал острые социальные вопросы.

Партия ЛДПР жаловалась, что ведущий развернул клеветническую кампанию в адрес Владимира Жириновского. В КПРФ, которая регулярно попадала под критику Караулова, журналиста называли «мелкотравчатым телемерзавцем».

В отношении телеведущего и его программы неоднократно подавали судебные иски о клевете и защите чести и достоинств, однако серьезными последствиями для Андрея Караулова они не оборачивались.

За что Караулов критиковал Путина

Андрей Караулов на своем YouTube-канале обратился к президенту России Владимиру Путину спустя год после начала спецоперации. По мнению журналиста, снаряжение и действия российской армии оставляли желать лучшего. Он поинтересовался, почему не было отставок среди должностных лиц, несмотря на то, что «все провалили».

Журналист также критиковал Путина во время пандемии. Его возмутило, что глава государства дал распоряжение провести в Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», а также Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена».

На своем YouTube-канале ведущий заявил, что правительство не должно организовывать масштабные мероприятия в период, когда наблюдается нехватка коек в больницах из-за распространявшегося на тот момент коронавируса. По мнению журналиста, Россия по количеству заболевших была «впереди планеты всей», в связи с чем у него возник вопрос к Путину, как понимать его приказ.

За что на Караулова возбуждены уголовные дела

В 2022 году Ростех подал заявление в правоохранительные органы на Андрея Караулова. В корпорации заявили, что ведущий «вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой», и нанес ущерб репутации главы компании Сергею Чемезову.

Караулов изначально имел статус свидетеля в деле, однако позднее его изменили на подозреваемого. В ходе расследования в его доме прошли обыски.

В начале 2023 года журналист стал фигурантом еще одного дела о клевете по заявлению режиссера Никиты Михалкова. Его Караулов обвинял в уничтожении лесов в Нижегородской области.

Также на ведущего было возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Сообщалось, что Андрей Караулов нелегально сдавал в Москве квартиры, оформленные на него и родственников. В рамках обеспечительных мер по делу 11 апартаментов ведущего были арестованы по решению суда.

Где находится Андрей Караулов

После возбуждения дела по заявлению Ростеха Караулов был объявлен в международный розыск. На тот момент он находился за границей. Сам журналист рассказал, что выехал в Дубай для проведения операции на сердце.

Андрей Караулов в беседе с NEWS.ru обещал вернуться в Россию как только поправит здоровье и получит разрешение на перелет от лечащих врачей. Журналист утверждает, что «МВД прекрасно знает», где его искать.

В июне 2023 года Андрей Караулов был включен в реестр иноагентов. По данным Минюста, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента и распространял неверную информацию о решениях и политике российских органов власти.

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