«Критическая ситуация»: эксперт рассказала о пугающем тренде на рынке труда Эксперт HeadHunter Данина заявила о критической ситуации на рынке труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный эксперт по рынку труда рекрутингового сервиса HeadHunter Наталья Данина заявила, что сегодня соотношение вакансий и резюме отражает тревожный для работодателей тренд — спрос на сотрудников увеличивается, а предложение уменьшается. При этом разрыв между спросом и предложением нарастает и приближается к пиковым значениям. По ее словам, наиболее критическая ситуация наблюдается в отраслях, где чаще всего заняты трудовые мигранты.

Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. Наиболее критическая ситуация — в областях, где чаще всего заняты внешние трудовые мигранты. Это рабочий персонал, розничная торговля, производство, строительство, транспорт, продажи, — рассказала Наталья Данина.

Она уточнила, что на фоне бурной активности работодателей число резюме, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к июлю 2022 года.

Ранее московские рестораторы заявили, что рынок испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов. По их мнению, это напрямую связано с ослаблением рубля, что привело к оттоку мигрантов из России. Основатель сети ресторанов Станислав Лисиченко уточнил, что «дорогой доллар» почти на 40% снизил доходы иностранных рабочих, отправляющих зарплату домой.