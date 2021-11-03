Критерий заведомости: за что антипрививочники рискуют пойти под суд

Росздравнадзор поручил своим региональным управлениям бороться с антивакцинаторами. Представители ведомства должны сообщать силовикам о людях, распространяющих фейки о прививках против COVID-19. Им грозит ответственность по двум статьям УК. Особое внимание поручено обращать на медиков-«антиваксеров». Практикующие юристы рассказали NEWS.ru, какие слова и сообщения в соцсетях вызовут интерес у правоохранительных органов и могут обернуться уголовными делами.

Non vax — non vox

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова направила письмо в территориальные органы ведомства 1 ноября. Согласно ее указанию, в России будут выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции» и передавать информацию о них в прокуратуру и следственные органы. Об этом сообщило издание «Медвестник», в распоряжении которого оказалась копия документа. Особое внимание сотрудники Росздравнадзора будут обращать на участвующих в антипрививочной кампании медицинских работников.

Гражданам, о которых следователям поступит сигнал, будут грозить стати 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса, которыми документ был дополнен в апреле 2020 года. Эти поправки были приняты после начала пандемии COVID-19.

Статья 207.1 вводит ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по ней — ограничение свободы до трёх лет.

В примечании к ней говорится, что обстоятельствами, угрожающими жизни и безопасности людей, признаются «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства», которые ведут к человеческим жертвам, ущербу здоровью и окружающей природной среде, а также значительным материальным потерям и нарушению условий жизни.

Статья 207.2 наказывает за публичное распространение фейка, если это повлекло тяжкие последствия. Если в результате пострадало здоровье человека, то за фейковое сообщение можно получить до трёх лет колонии, а если из-за распространения ложной информации о чрезвычайных ситуациях, упомянутых в статье, кто-то умрет — до пяти лет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал NEWS.ru адвокат Зелимхан Бициев, 21 апреля 2020 года Верховный суд РФ дал разъяснения относительно применения этих двух статей.

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, смерть человека или иные тяжкие последствия, квалифицируется по соответствующей части статьи 207.2 УК РФ. Если в результате этих действий указанные последствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать по статье 207.1 УК РФ. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

В разъяснениях Верховного суда говорится, что под заведомо ложной «следует понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чём достоверно было известно лицу, её распространявшему». То есть ответственность по статьям 207.1 или 207.2 должна наступать за распространение фейка под видом правдивой информации.

Публикация или репост материала, содержащего ложную информацию, могут быть квалифицированы по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только если установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц, — ссылается на закон Бициев.

В таких случаях, чтобы фейки выглядели правдоподобно, их распространители могут снабжать свои сообщения ссылками на компетентные источники, высказывания публичных лиц, а также «начинять» поддельными документами, видео- или аудиозаписями. Эти обстоятельства следователи смогут использовать в суде для доказывания вины фигурантов дела.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Идентичность с административкой

Адвокат из проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв напомнил в беседе с NEWS.ru, что до введения статей 207.1 и 207.2 в УК, в марте 2019 года в КоАП появилась похожая ч. 9 ст. 13.15, которая предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за распространение в СМИ и Интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Согласно формулировке статьи наказание предусмотрено только в случае создания угрозы жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозы массового нарушения общественного порядка либо создания помех работе объектов жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, промышленности, социальной инфраструктуры, связи и кредитных организаций.

Верховный суд давал разъяснение о разграничении ответственности между указанной статьёй в УК и её административным «двойником». Фейк о коронавирусе квалифицируется по уголовному кодексу, если распространяется публично, а также представляет «реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности». Публичным оглашением сведений при этом считается не только пост в соцсети или статья в СМИ, но и сообщение в чате мессенджера, выступление на собрании или раздача листовок.

За два с половиной года правоприменения, на основе исследования десятков прекращённых дел [по ч. 9 ст. 13.15 КоАП] можно сделать вывод, что суды прекращают возбуждённые полицией административные дела о фейках, если в деле присутствует хотя бы одно из следующих обстоятельств: 1) Распространитель сомнительной информации не является её автором и указывает на источник своей осведомлённости — отсутствует критерий заведомости недостоверности/ложности информации, то есть у распространителя информации нет умысла ввести кого-либо в заблуждение. 2) Сомнительная информация изложена не в форме утверждения, но в форме вопроса или предположения о будущих событиях — отсутствует критерий распространения информации под видом достоверной, то есть в этом случае, как и в предыдущем, у распространителя информации нет умысла ввести кого бы то ни было в заблуждение. 3) Отсутствуют доказательства наличия непосредственной угрозы наступления определённого негативного последствия из числа указанных в законе, а также отсутствуют доказательства причинно-следственной связи этой угрозы с конкретной публикацией. В этом случае нет объективной стороны правонарушения. Суды указывают, что угроза должна носить реальный, а не абстрактный характер. Станислав Селезнёв адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы» адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы»

При этом адвокат с печалью констатирует, что при практически полной идентичности формулировок ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ и ст. 207.1 УК РФ оправдательные приговоры по последней «при аналогичных обстоятельствах суды всё равно не выносят».

О том, что противникам вакцинации или людям, отрицающим существование вируса COVID-19, грозит уголовная ответственность, ранее в интервью NEWS.ru говорил телеведущий и адвокат Павел Астахов. Он напомнил, что помимо ст. 207.1 и 207.2 в УК есть ещё и ст. 236, которая карает за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и подразумевает наказание «даже за неосторожное совершение преступления в виде заражения людей».

В июне депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя заявляла, что «для тех, кто сам до сих пор не верит в COVID-19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности». Она призвала наказывать таких граждан рублём.