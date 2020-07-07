Критерии нуждающихся в переселении граждан предложили расширить

https://static.news.ru/photo/056c2d9c-c07c-11ea-bb0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут ввести новый порядок признания граждан нуждающимися в переселении.

Как сообщает «Парламентская газета» с такой инициативой выступил Минстрой. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в категорию не предназначенных для проживания строений предлагается включить созданные и предоставленные гражданам для временного расселения на время их работы ‎на предприятиях или в организациях в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Законопроектом непригодными к проживанию признаются балки, строительные вагончики, модульные блок-контейнеры, бараки, сборно-щитовые, каркасно-насыпные дома или иные помещения.

Такое помещение должно быть расположено на земельном участке, ‎не относящемся к садовым, огородным и дачным земельным участкам, — цитирует издание документ

Отмечается, что мероприятия по обеспечению жильём проводятся в отношении граждан, которым непригодное помещение предоставлено до 22 июня 2017 года. Ранее они касались только тех, кто заселился до 25 декабря 1991 года.

Как писал NEWS.ru, согласно принятому закону, граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоэтажке после признания её подлежащей сносу или реконструкции, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение. Уточняется, что размер компенсации не может превышать стоимость приобретения такого жилого помещения.

Помимо этого, местные власти теперь имеют право установить для собственников квартир в аварийных домах под снос или реконструкцию дополнительные меры поддержки по обеспечению граждан жильём. Условие — отсутствие другой пригодной для жизни жилплощади.