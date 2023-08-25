Кристину Асмус госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус была госпитализирована в больницу города Шуи после того, как ей резко стало плохо. О произошедшем она сама рассказала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). По словам Асмус, она подхватила ротавирус после плавания в реке, а затем два дня пролежала в инфекционном отделении.

Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился, — рассказала актриса.

Она также поблагодарила местных медиков, которые помогли ей побороть заболевание. Асмус утверждает, что острая фаза уже миновала, однако повышенная температура и тошнота остались. Кроме того, ей приходится соблюдать строгую диету: рацион актрисы состоит в основном из постной рисовой каши.

Ранее в сочинскую больницу срочно доставили сразу 10 юных спортсменов из Москвы. Они почувствовали недомогание после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора». На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся передали в прокуратуру Краснодарского края.