Крисевича заподозрили в умышленном нарушении порядка на Красной площади

Задержанный за стрельбу на Красной площади акционист Павел Крисевич умышленно нарушил общественный порядок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол полиции.
По данным правоохранителей, молодой человек демонстрировал «пренебрежительное отношение» к окружающим и осознанно подверг опасности людей, находившихся там в момент его акции.
Крисевич имел умысел на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, действуя умышленно, осознавая, что его действия могут нарушить общественный порядок, общественную нравственность и жизнедеятельность гостей и жителей Москвы, в присутствии многочисленных посетителей Красной площади, находившихся в непосредственной близости от происходящего, — говорится в документе.
Как сообщалось, утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, а затем к нему подбежали полицейские и увели. Во время акции он зачитал манифест, который заканчивался словами: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы».
В отношении акциониста возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По делу также проходит журналистка Ника Самусик, которая снимала происходящее на видеокамеру мобильного телефона.